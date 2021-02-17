Луганська ОДА закликала Кабмін визначитися з фінансуванням пунктів тестування на КПВВ

Луганська облдержадміністрація звернулася до Кабміну щодо визначення механізму фінансування пунктів безкоштовного тестування на коронавірус, які мають запрацювати на всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

Про це повідомляє пресслужба ОДА з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Юрія Стогнієва, передає Укрінформ.

Як зазначається, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року, Луганській обласній державній адміністрації – обласній військово-цивільній адміністрації доручено облаштувати і забезпечити функціонування пунктів безкоштовних тестувань на COVID-19 на КПВВ. Проте нормативно-правових актів, які б дозволили це зробити та врегулювати деякі питання їх сталої роботи, досі не прийнято.

"Ми звернулись до Кабміну, міністерств реінтеграції тимчасово окупованих територій та охорони здоров’я з листами, в яких просили визначитись з вирішенням цих питань", - заявив Стогнієв.

Він підкреслив, що, по-перше, це медична послуга, а згідно з чинним законодавством, всі медичні послуги фінансуються коштом НСЗУ.

"Ця послуга НСЗУ не врахована, тому люди, яких ми могли б туди направити працювати, залишаються без фінансування. Це і заробітна плата, і забезпеченість цих пунктів, в тому числі тестами", – сказав посадовець.

За його словами, на Луганську область Міністерством охорони здоров’я розподілені безкоштовні тести, але за цільовою програмою на центри первинної медико-санітарної допомоги пропорційно населенню підконтрольної території, а саме наказу про розподіл для обслуговування людей, що перетинають КПВВ, досі немає.

На лінії розмежування у Луганській області існує три контрольно-пропускні пункти: у Станиці Луганській, Щасті та Золотому. Наразі працює тільки КПВВ «Станиця Луганська». За день його перетинають від п’яти тисяч осіб в обидві сторони.

Тестування на коронавірус на платній основі здійснюють приватні лабораторії.

Як повідомлялося, уряд дозволив проводити експрес-тестування на антиген до коронавірусу осіб, які в'їжджають з окупованого Криму та ОРДЛО.