У ЗСУ за добу - чотири випадки COVID-19

У ЗСУ за минулу добу зареєстрували 4 нових випадки COVID-19, всього ж хворіє 531 особа.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Командування Медсил.

"Станом на 15 лютого у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 531 особа", - зазначається у повідомленні.

Всього за час пандемії одужали 15 359 осіб, летальних випадків 44. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 77 осіб.

За минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. З них госпіталізовано 1 військовослужбовця. Стан здоров’я хворого задовільний, призначено необхідне лікування.

В Україні за минулу добу, 14 лютого, зафіксували 2 332 нових випадки COVID-19.