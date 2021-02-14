У Косові проходять дострокові парламентські вибори

Як зазначається, майже 2400 виборчих дільниць, що відкрилися о 7-ій ранку за місцевим часом. На них близько 1,8 мільйона осіб, які мають право голосу, обираимуть 120 депутатів серед більш як тисячі кандидатів від 28 політичних груп.

З огляду на пандемію коронавірусу виборцям рекомендують на дільниці бути в захисній масці і дотримуватися дистанції у два метри.

Опитування засвідчили, що лівонаціоналістична партія Vetevendosje («Самовизначення») може отримати від 40 до 50 відсотків голосів виборців.

Вибори призначили після того, як у грудні Конституційний суд ухвалив, що призначення уряду на чолі з прем’єр-міністром Авдуллою Хоті було незаконним, бо один із членів парламенту, який голосував за уряд, раніше був засуджений до ув’язнення. Саме його голос був вирішальним – уряд здобув підтримку 61 обранця зі 120.

Скаргу до Конституційного суду подала партія Vetevendosje, яка перемогла на виборах 2019 року і створила тоді уряд на чолі зі своїм лідером Альбіном Курті, проте у березні «Демократична ліга Косова» Авдуллаха Хоті ініціювала голосування про недовіру до нього. У червні, після кількох місяців політичних сварок, був призначений уряд на чолі з Хоті, професором економіки й колишнім міністром фінансів.