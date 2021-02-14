В українській армії - 540 хворих із коронавірусом

У ЗСУ за минулу добу зареєстрували 21 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом станом на 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує Командування медичних сил ЗСУ в Фейсбуці.

"За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

У Командуванні медсил також інформують, що станом на 10.00 14 лютого у Збройних Силах на COVID-19 хворіють 540 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 15 433 особи, летальних випадків - 44.

На ізоляції перебувають 86 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 лютого лабораторно підтверджено 1 271 143 випадки COVID-19, із них за добу - 3 094.

Фото: ДПСУ