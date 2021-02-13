Окупанти відкривали вогонь із гранатометів біля Старогнатівки та Водяного

Станом на 17.00 13 лютого, російські окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«Протягом поточної доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів.

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.