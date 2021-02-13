В армії за добу - 48 випадків коронавірусу

Станом на 13 лютого в Збройних силах України на COVID-19 хворіють 543 особи, за добу виявили 48 нових випадків інфікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

«За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб.

Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальних випадків від COVID-19. Одужали загалом 15 409 осіб.

Як повідомлялося, станом на 13 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 268 049 випадків COVID-19, з них за добу – 5 182.