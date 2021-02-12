Під Павлополем підірвався на вибухівці військовий ЗСУ

В районі населеного пункту Павлопіль внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої дістав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пораненого оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 11 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, унаслідок чого загинули двоє українських військових.