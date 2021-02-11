В українській армії за добу на COVID-19 захворіли 36 осіб

Станом на ранок 11 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 554 особи.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 11 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 554 особи. За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб. Стан здоров’я хворих задовільний, їм призначено необхідне лікування. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 41 особа.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 15 310 осіб, летальних випадків - 43.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 лютого лабораторно підтверджено 1 258 094 випадки COVID-19, з них за добу – 5 039.