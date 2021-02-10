В українській армії - 36 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах за минулу добу виявили 36 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Медсил, станом на 10 лютого в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 567 осіб. За час пандемії одужала 15 261 особа, летальних випадків зареєстровано 43.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 48 осіб.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 лютого лабораторно підтверджено 1 253 055 випадків зараження коронавірусом, з них за добу 3409.