В українській армії - 36 нових випадків коронавірусу
Укрінформ
У Збройних силах за минулу добу виявили 36 нових випадків захворювання на COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
"За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Медсил, станом на 10 лютого в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 567 осіб. За час пандемії одужала 15 261 особа, летальних випадків зареєстровано 43.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 48 осіб.
Як повідомлялося, в Україні станом на 10 лютого лабораторно підтверджено 1 253 055 випадків зараження коронавірусом, з них за добу 3409.