В українській армії за добу виявили 37 випадків коронавірусу

Станом на ранок 9 лютого у Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 595 людей, нових випадків за добу – 37.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 9 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 595 осіб. За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання", - йдеться в повідомленні.

До закладів охорони здоров’я госпіталізовані четверо, на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 59 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 15 197 людей, летальних випадків 43.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 8 лютого, зафіксували 2 656 нових випадків COVID-19, летальних випадків 127.