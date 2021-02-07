У зоні ООС від початку доби фіксують одне порушення «тиші»

Протягом поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Об’єднаних сил, передає Укрінформ.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське, збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля наших позицій. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», - повідомили у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, від поранень, отриманих, в результаті підриву на вибуховому пристрої біля Новомихайлівки 6 лютого, загинули старший солдат та солдат 28-ї ОМБр. Ще один військовослужбовець перебуває у лікарні.