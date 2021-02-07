Перший етап реформування суттєво наблизив ЗСУ до взаємосумісності з НАТО - Таран

Перший етап реформування ЗСУ - створення нових органів військового управління - суттєво наблизив армію до набуття взаємосумісності з НАТО.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Рік тому на виконання спільних директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України було створено нові органи військового управління: Командування об’єднаних сил, Командування медичних сил, Командування сил підтримки, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки. Ці заходи стали завершенням першого етапу реформування Збройних Сил України в рамках оборонної реформи та дали старт перетворенням відповідно до принципів і підходів НАТО», - зазначається в повідомленні.

За словами міністра, триває процес правового врегулювання розмежування обов’язків між Міноборони та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів: МО має формувати політику, тоді як Генштаб - відповідати за її реалізацію та звітувати міністерству.

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Таран підкреслив, що Міністерство оборони як локомотив оборонної реформи сьогодні трансформує бачення політичного керівництва держави у конкретні кроки, спрямовані на набуття максимальної взаємосумісності з НАТО.

«Наші подальші плани будуватимуться, зокрема, з урахування результатів цьогорічного комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту. Крім того, необхідні висновки будуть зроблені й за результатами інспекційної перевірки стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, що розпочалася за дорученням Президента Володимира Зеленського 2 лютого», - заявив міністр.

Він ще раз наголосив, що євроатлантичний вибір України - найкращий спосіб реалізації наших національних інтересів, який відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими державами світу, надає можливості безпекового та економічного розвитку, зміцнює позиції України у світовій системі міжнародних відносин.

Фото: МОУ