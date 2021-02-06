СММ ОБСЄ минулої доби зафіксувала на Донбасі 10 порушень «тиші»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 29/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 6 лютого 2021 року.
"У Донецькій області Місія зафіксувала 8 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження, з яких один стався поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.
Більшість таких порушень сталися в районах на схід від н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька).
"У Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) в районах на схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте", - повідомили в СММ.
Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 8 087 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.
Фото: facebook.com/oscesmm