Російські найманці на Донбасі від початку доби тричі порушили «тишу»

Від початку доби 5 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, яким здійснено дистанційне мінування позицій Об’єднаних сил міною ПОМ-2.

Крім того, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета в районі населеного пункту Богданівка.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Бойових втрат серед українських захисників немає», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 4 лютого, окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, один боєць зазнав поранень.