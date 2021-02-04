Під Південним внаслідок обстрілу поранений український військовий

Внаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил неподалік Південного зазнав поранення український військовослужбовець.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«Сьогодні, 4 лютого, неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець дістав вогнепальне поранення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пораненого бійця доправлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.