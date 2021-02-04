В українській армії за добу - 41 випадок коронавірусу

Станом на ранок 4 лютого в Збройних Силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 706 осіб. За минулу добу зафіксували 41 новий випадок

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 04 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 706 осіб. За минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 70 осіб.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 14950 осіб, летальних випадків - 43.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 3 лютого, в Україні виявили 5 082 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, померли 140 пацієнтів. Також за минулу добу госпіталізовано 1 893 особи; одужали – 9 933 особи; здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).

Фото: ДПСУ