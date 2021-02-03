Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля Гнутового

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

«Протягом поточної доби, 3 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета біля Гнутового.

Про цей факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили в штабі.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 2 лютого, на Донбасі зафіксували вісім порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Загинув український військовослужбовець.