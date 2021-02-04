4 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Анастасія; про гопак, взаємини між Сонцем і Місяцем і золоту ложечку.

Нині святого Тимофія – учня апостола Павла, а також Анастасія Перського. Анастасій був іранцем. Народився він у родині знаного перського волхва і звали його від народження Магундатом. Батько мріяв, щоб він став чародієм, але юнак захотів стати військовим. Він вступив до війська шаха Хосрова ІІ – славнозвісного полководця, останнього представника династії Сасанідів на троні. В 614 році війська Хосрова ІІ вщент розграбували Єрусалим і вивезли з міста Животворний Хрест Господній – одну з головних християнських святинь. Дорогою, у війську, побіля святині, почало творитися чимало великих див, які навіть найсильнішому чаклуну були не під силу. Юний Магундат був цим уражений і зацікавився християнством. Незабаром він хрестився під ім’ям Анастасія і кинув військову службу. Майже 10 років був ченцем в одному з монастирів, а потім пішов мандрувати світом. Якось, прийшовши в Кесарію, він зупинився неподалік капища, де маги приносили свої жертви, і почав їх соромити. Ті спочатку огризалися, а потім викликали військових. Анастасія схопили й після тортур кинули у в’язницю. Невдовзі його задушили мотузкою, голову відсікли, а тіло кинули псам. Але собаки не торкнулися тіла преподобномученика. Місцеві християни за великі гроші викупили тіло святого, а через 10 років його перепоховали з почестями в Константинополі.

Вважалося, що Тимофій приносить останню порцію сильних морозів, які не поступаються і йорданським. Навіть казали: «Мороз такий, що зорі гопака танцюють».

Іменини святкують Тимофій, Гаврило, Леонтій, Петро.

23-ій місячний день. Місяць у Скорпіоні. Приязні й ґречні взаємини між Сонцем і Місяцем дещо нейтралізуватимуть космічну напругу, що панує нині у Водолії. «Погоду» робить Марс. Пік його вибухонебезпечної енергії вже позаду, але й нині Марс дуже агресивний. Місяць спадає, він у четвертій фазі. Нерви на максимумі, а сили майже на мінімумі. До того ж, активізується зло – земне і космічне, і не обов’язково з рогами і копитами, тому стережіться спокус і провокацій. Характерні ознаки цього дня – агресивність, насилля, надмір в усьому: словах, учинках, жестах. Не намагайтеся нині зайняти нове місце в житті – цілком можливо, що втратите й те, яке маєте. Доля знову піднесе золоту ложечку до чийогось іншого рота, а не до вашого, тож не забудьте його закрити. Вдалого дня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: – 26,7, а найтеплішим у 2002 - +13,7.