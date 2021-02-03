В українській армії - 46 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 46 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медсил ЗСУ у Фейсбуці.

Загалом в армії станом на 3 лютого на COVID-19 хворіють 722 особи. Одужали за час пандемії 14 893 особи, летальних випадків - 43.

На ізоляції нині перебувають 85 військових.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 лютого підтверджено 1 227 164 випадки COVID-19, з них за добу — 3 285.