Данія відкриє школи для молодших учнів з наступного понеділка
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Зазначається, що заняття зможуть відвідувати учні 1-4 класів.
"Це дуже невелике, дуже обережне послаблення, і для нього наразі достатньо підстав", - сказав урядовець.
При цьому персонал шкіл регулярно здаватиме тести на коронавірусну хворобу, а батьки учнів мають носити маски під час перебування у школі.
Зазначається, що решта учнів залишаться на дистанційному навчанні щонайменше до 28 лютого. Тоді завершиться дія загальнонаціонального локдауна в країні.
Таке рішення є наслідком постійного зменшення кількості щоденних нових випадків зараження COVID-19 у Данії з початку року.
За даними Worldometer, у світі виявлено 104 031 036 випадків зараження коронавірусом, померли 2 250 245 людей, одужали 75 867 883 осіб.