Попри порушення немає підстав говорити про зрив «тиші» – Арестович

Радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що попри порушення режиму тиші немає підстав говорити про його зрив.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

За словами Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.

«Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні, й можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли – ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі», – заявив Арестович.

Як повідомлялося, за даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинули кілька військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, 2 лютого неподалік Шумів внаслідок пострілу снайпера був тяжко поранений військовослужбовець ЗСУ, йому оперативно надали медичну допомогу, однак врятувати бійця не вдалося.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.