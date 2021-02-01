В українській армії за добу виявили два випадки коронавірусу

Станом на ранок 1 лютого в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 742 особи.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 01 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 742 особи. За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовці знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Крім того, на ізоляції перебуває 83 особи.

Всього в армії за час пандемії одужали 14 783 особи, летальних випадків 43.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за добу - 2030 нових.