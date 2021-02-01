На водоймах України в січні загинули понад 50 осіб - ДСНС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Упродовж першого місяця 2021 року на водних об'єктах України загинули більше 50 людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники щодня працюють над запобіганням надзвичайним ситуаціям, пов’язаним із загибеллю людей на водоймах: проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі потрапляння під кригу.
У ДСНС нагадують, що виходити на кригу можна тільки за стійкої морозної погоди. Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях. Не можна виходити на лід у місцях зі швидкою течією; на з’єднанні річок; там, де наявні вмерзлі у лід дошки, палиці тощо; під час сильного перепаду температури та потепління.