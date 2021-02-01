На водоймах України в січні загинули понад 50 осіб - ДСНС

Протягом першого місяця 2021 року на водних об'єктах загинули більш як 50 жителів України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Упродовж першого місяця 2021 року на водних об'єктах України загинули більше 50 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники щодня працюють над запобіганням надзвичайним ситуаціям, пов’язаним із загибеллю людей на водоймах: проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі потрапляння під кригу.

У ДСНС нагадують, що виходити на кригу можна тільки за стійкої морозної погоди. Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях. Не можна виходити на лід у місцях зі швидкою течією; на з’єднанні річок; там, де наявні вмерзлі у лід дошки, палиці тощо; під час сильного перепаду температури та потепління.