На Донбасі - чотири порушення «тиші»: окупанти коригують вогонь з дрона

У районі проведення операції Об’єднаних сил протягом поточної доби було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці.

"Протягом поточної доби, 31 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Приазов’ї, неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномету 120-го калібру, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу «КРИЛО», але вмілими діями наших захисників БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки –з великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Також у штабі ООС повідомили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 га території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевняють у штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, у звіті СММ ОБСЄ від 30 січня йдеться, що збройні формування РФ та її найманці грубо порушують мінські домовленості, розміщуючи за визначеними лініями відведення важке озброєння. ОБСЄ виявила на Донбасі гаубиці, міномети та танки за лініями відведення.