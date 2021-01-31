В українській армії - 17 випадків коронавірусу за добу

У Збройних силах України за добу виявлено 17 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 4 особи: Черкаський військовий госпіталь — 2 військовослужбовця, Житомирський та Запорізький військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю",- йдеться в повідомленні.

Станом на 31 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 749 осіб. Всього за час пандемії одужало 14774 особи, летальних випадків 43. На ізоляції (у тому числі, на самоізоляції) перебуває 146 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу - 3 177.