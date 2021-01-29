Окупанти відкривали вогонь біля Авдіївки та Опитного

Російські окупаційні війська сьогодні станом на 12:00 двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Юлія Шевченко.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку», - повідомила речниця.

За словами Шевченко, вранці противник здійснив неприцільні постріли з ручного протитанкового та підствольного гранатометів у районі Авдіївки, а поблизу Опитного здійснив 4 постріли із підствольного гранатомета.

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Як сказала Шевченко, як минулої, так і поточної доби втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 28 січня, окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.