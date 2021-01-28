Окупанти двічі гатили біля Водяного — ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Російські окупаційні війська станом на 17.00 28 січня двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил та отримали адекватну відповідь з боку українських захисників. Наразі втрат серед українських військових немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресц ентр штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 28 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Протягом минулої доби, 27 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських бійців не було.