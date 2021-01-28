На полігоні під колесами бронетягача загинув військовий

На одному із загальновійськових полігонів 28 січня загинув військовослужбовець, на якого наїхала військова техніка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Фейсбуці.

“Сьогодні, 28 січня, близько 9.15 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів сталася біда: загинув військовослужбовець. При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій бронетягача в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть.

“Трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування "Північ" пройшли навчання з техніки безпеки і детальні інструктажі особового складу. Але біда все ж-таки сталася... Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді”, - поінформували в Оперативному командуванні "Північ".

Призначено розслідування трагічного випадку. Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність.