На полігоні під колесами бронетягача загинув військовий

На полігоні під колесами бронетягача загинув військовий

Укрінформ
На одному із загальновійськових полігонів 28 січня загинув військовослужбовець, на якого наїхала військова техніка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Фейсбуці.

“Сьогодні, 28 січня, близько 9.15 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів сталася біда: загинув військовослужбовець. При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій бронетягача в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть.

“Трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування "Північ" пройшли навчання з техніки безпеки і детальні інструктажі особового складу. Але біда все ж-таки сталася... Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді”, - поінформували в Оперативному командуванні "Північ".

Призначено розслідування трагічного випадку. Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність.

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