В армії за добу - 67 випадків COVID-19

Станом на ранок 28 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 739 осіб. За добу зареєстровано 67 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 28 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 739 осіб. За минулу добу зареєстровано 67 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, один летальний випадок трапився у Києві, він став 42-м у ЗСУ з початку пандемії.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 121 особа.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 січня лабораторно підтверджено 1 206 412 випадків COVID-19, з них за добу - 5 529.