На окупованому Донбасі підвищують тарифи на воду, тепло та електроенергію

Російська окупаційна адміністрація в Донецькій області (так звана "ДНР") з 1 лютого підвищує тарифи на житлово-комунальні послуги для населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють підконтрольні окупантам пропагандистські ресурси.

"Планується з 1 лютого підняти тарифи на 20% на водопостачання, теплову енергію, гарячу воду, послуги з утримання житла та вивезення побутових відходів. На 30% на електроенергію, на газ - 16%, послуга водовідведення - 11%, послуга опалення - 13%", - заявив так званий "керівник республіканської служби по тарифах" Олександр Аліпов.

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Очікується, що сума квитанції на оплату житлово-комунальних послуг після підвищення тарифів, які окупаційна адміністрація збирає з населення на підконтрольній території, може збільшитися в середньому на 17%.

Попереднє підвищення тарифів російська окупаційна адміністрація в Донецькій області здійснювала у 2019 році.

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Раніше про зростання цін за комунальні послуги та на продукти в окупованому Донецьку повідомляв журналіст, член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. За його словами, жителі Донецька не зможуть шляхом протесту відстояти свої права, оскільки "проти "визволителів" з автоматами в руках сильно не помітингуєш".