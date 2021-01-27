Окупанти зривали «тишу» біля шести населених пунктів на Донбасі

Російські окупаційні війська станом на 17.00 27 січня шість разів порушили режим тиші на Донбасі. Наразі бойових втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 27 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета.

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Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Авдіївки та Мар’їнки, противник вів вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї, – ще й з підствольного гранатомета.

Як зазначається, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

В пресслужбі також відзначили, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 26 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Фото: ООС