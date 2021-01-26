На Донбасі поранили українського військового, стан тяжкий

Про це повідомляється на сторінці Української делегації у Тристоронній контактній групі у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 26 січня, близько 19.00 внаслідок обстрілу противником наших позицій в районі Попасної отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надано медичну допомогу, стан важкий”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська від початку доби 26 січня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських бійців немає.