Росія завезла на Донбас звукометричні комплекси артилерійської розвідки

Командування російських окупаційних військ проводить заняття з бойової стрільби та завезло на окуповані території Донбасу нове обладнання з артилерійської розвідки.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МО.

"Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ зосереджує зусилля на підвищенні боєздатності артилерійських підрозділів. Тривають тренування (заняття) зі стрільби та управління вогнем у артилерійських і мінометних батареях з’єднань і частин противника. Для проведення контрольних занять з бойовою стрільбою на полігони тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях виведені окремі підрозділи гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, - повідомив Шаравара.

За його словами, для підвищення боєздатності артилерії оперативного угруповання російських окупаційних військ з території РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону у січні завезли автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.