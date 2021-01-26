В українській армії за добу виявили 64 випадки коронавірусу

Станом на ранок 26 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 765 осіб. За добу виявлено 64 нових випадки.

Як передає Укрінформу, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 26 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 765 осіб. За минулу добу зареєстровано 64 нових випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я наразі госпіталізовано 16 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 132 особи. Стан здоров’я хворих задовільний, їм призначено необхідне лікування.

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У пресслужбі також нагадали, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 14509 осіб, летальних випадків 41.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 26 січня лабораторно підтверджено 1 197 107 випадків COVID-19, з них за добу - 2 779. За минулу добу померли 133 пацієнти, одужали – 12 538.