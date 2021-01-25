На Донбасі зафіксували п'ять обстрілів, поранений боєць ЗСУ
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Об'єднаних сил, передає Укрінформ.
Як зазначається у вечірньому зведенні, поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік хутора Вільного окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"В результаті ворожого обстрілу один український воїн дістав поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога", - поінформували у пресслужбі.
Крім того, поблизу Тарамчука і Водяного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного – ще й з підствольного гранатомета.
На обстріли українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали у пресслужбі.
Фото: ООС