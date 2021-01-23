Окупанти застосовують 120-мм міномети та СПГ
Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається у вечірньому зведенні, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Гнутового окупанти двічі відкривали вогонь у бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї, у передмісті Авдіївки - зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - поінформували у пресслужбі.
Як зазначається, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.