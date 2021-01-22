В українській армії за добу - 33 випадки коронавірусу

Станом на ранок 22 січня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 754 особи. За останню добу зафіксували 33 нові випадки.

За минулу добу було виявлено 33 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 22 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 754 особи. За минулу добу зареєстровано 33 нові випадки захворювання», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я наразі госпіталізовано 5 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 28 осіб, на ізоляції - 126 осіб.

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали – 14378 осіб, летальних випадків – 39.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348. Також за останню добу госпіталізовано 1 900 осіб; сталося 163 летальних випадків, спричинених коронавірусом; одужали 14 239 осіб; здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

Фото: ДПСУ