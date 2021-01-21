В українській армії - 60 нових випадків коронавірусу

Станом на 21 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 756 осіб.

Про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 60 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. До закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 14343 особи, летальних випадків – 39.

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На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 126 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу виявлено 5 583 нових випадків COVID-19.