У зоні ООС від початку доби зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська від початку доби 20 січня не відкривали вогонь в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 20 січня, на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ситуація на Донбасі й надалі контрольована українськими воїнами.

Як повідомляв Укрінформ, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 20 січня, відвідали Луганщину, де, серед іншого, побували на КПВВ.

Фото: ООС