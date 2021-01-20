У зоні ООС від початку доби зберігається «тиша»
Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби 20 січня не відкривали вогонь в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Протягом поточної доби, 20 січня, на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, ситуація на Донбасі й надалі контрольована українськими воїнами.
Як повідомляв Укрінформ, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу, 20 січня, відвідали Луганщину, де, серед іншого, побували на КПВВ.
Фото: ООС