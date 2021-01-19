На Водохреще окупанти один раз відкривали вогонь

На Водохреще окупанти один раз відкривали вогонь

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 17.00 19 січня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 19 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також - великокаліберного кулемета», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, серед українських воїнів бойових втрат немає. На обстріл українські захисники дали противнику адекватну відповідь, крім того, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

В пресслужбі також повідомили, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, неподалік Богданівки.

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