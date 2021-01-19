На Водохреще окупанти один раз відкривали вогонь

Російські окупаційні війська станом на 17.00 19 січня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 19 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також - великокаліберного кулемета», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед українських воїнів бойових втрат немає. На обстріл українські захисники дали противнику адекватну відповідь, крім того, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

В пресслужбі також повідомили, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, неподалік Богданівки.