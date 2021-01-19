В Україні скоротили кількість спостерігачів ОБСЄ через COVID-19

Кількість спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні скоротили через пандемію COVID-19, але встановили більше камер спостереження.

Про це сказала Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеції Анн Лінде під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Наразі склалалася така ситуація, що через обмеження, пов'язані з поширенням хвороби COVID-19, було скорочено кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії на території України. Ця нестача людських ресурсів була значною мірою компенсована представниками місії за рахунок розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження", - сказала Лінде, відповідаючи на запитання, чи обговорюрювалося під час зустрічі з Кулебою питання залучення спостерігачів СММ ОСБЄ для моніторингу всього українсько-російського кордону.

Лінде висловила сподівання, що таким чином можна компенсувати нестачу спостерігачів, яка існує наразі.

Також вона висловила намір підтримувати тісний зв'язок з головою СММ ОБСЄ в Україні Яшаром Халітом Чевіком для того, щоб ретельно відстежувати поточну ситуацію на Донбасі.