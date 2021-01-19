У Білорусі позбавили портал TUT.BY статусу ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал TUT.BY.
"Суд розглянув скаргу, але не знайшов підстав для скасування постанови. З 19 січня 2021 року він офіційно набирає чинності. TUT.BY позбавляється статусу ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
У Білорусі позбавлення видання статусу ЗМІ можливо після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.
Зазначається, що TUT.BY з 7 серпня 2020 року одержав чотири попередження. Після їх оскарження у Верховному суді одне з винесених попереджень було визнано недійсним.
18 вересня Міністерство інформації Білорусі звернулося до суду з позовом про припинення випуску мережевого видання TUT.BY. З 1 жовтня наказом міністра інформації Ігоря Луцького дію цього статусу для TUT.BY призупинено до 30 грудня 2020 року.
3 грудня Економічний суд Мінська ухвалив рішення позбавити TUT.BY статусу ЗМІ. Портал оскаржив це рішення суду.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.
Фото: TUT.BY