У Білорусі позбавили портал TUT.BY статусу ЗМІ

Економічний суд Мінська відхилив скаргу ТОВ «ТУТ БАЙ Медіа» на рішення позбавити TUT.BY статусу ЗМІ, і з 19 січня воно офіційно набирає чинності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал TUT.BY.

"Суд розглянув скаргу, але не знайшов підстав для скасування постанови. З 19 січня 2021 року він офіційно набирає чинності. TUT.BY позбавляється статусу ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

У Білорусі позбавлення видання статусу ЗМІ можливо після двох і більше письмових попереджень протягом одного року.

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Зазначається, що TUT.BY з 7 серпня 2020 року одержав чотири попередження. Після їх оскарження у Верховному суді одне з винесених попереджень було визнано недійсним.

18 вересня Міністерство інформації Білорусі звернулося до суду з позовом про припинення випуску мережевого видання TUT.BY. З 1 жовтня наказом міністра інформації Ігоря Луцького дію цього статусу для TUT.BY призупинено до 30 грудня 2020 року.

3 грудня Економічний суд Мінська ухвалив рішення позбавити TUT.BY статусу ЗМІ. Портал оскаржив це рішення суду.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Фото: TUT.BY