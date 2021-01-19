Коронавірус в армії: за добу виявили майже пів сотні нових випадків

У Збройних силах України станом на ранок 19 січня на COVID-19 хворіє 783 особи, за добу виявлено 47 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 19 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 783 особи... За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з-поміж нових хворих госпіталізовано шістьох, решта лікується вдома під наглядом медичної служби.

На ізоляції наразі перебуває 31 військовослужбовець.

За час пандемії загалом у ЗСУ одужало 14 226 осіб, летальних випадків зареєстровано 38.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 січня лабораторно підтверджено 1 167 655 випадків COVID-19, з них за добу 3939.

Фото: Андрій Скакодуб