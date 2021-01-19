Нацгвардійці доставили п’ять тонн гумдопомоги на Луганщину

Бійці Національної гвардії України доставили 5 тонн гуманітарної допомоги від європейських країн на Луганщину.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НГУ у Фейсбуці.

«Це вже 21-й гуманітарний вантаж. Загалом, з 2014 року Латвія за підтримки Міністерства оборони та головного капелана Національних збройних сил Ельмара Плявіньша доставила за сприяння Нацгвардії України понад 400 тонн гуманітарної допомоги жителям Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, до Військово-медичного клінічного центру Східного регіону передали гуманітарну допомогу в рамках міжнародної стратегічної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід».