Учасники ТКГ домовилися про поновлення газопостачання до Мар'їнки

На засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар’їнки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні української делегації для участі у ТКГ у Фейсбуці.

"Позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості по відновленню газопостачання до Мар’їнки, яке було досягнуто завдяки активному сприянню Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в понеділок відбулося засідання Підгрупи з безпеки.

"Основні зусилля Української делегації спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню, і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час Паризького саміту: розведення сил та засобів, розмінування ділянок місцевості, тощо. Російська сторона наполягає на «...вдосконаленні координаційного механізму попередження порушень режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Українська делегація запропонувала почати вдосконалення з наступних актуальних питань: недопущення порушення режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців, зокрема, 11 січня; сприяння проведенню інфраструктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.

У делегації додають, що зазначені питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня.