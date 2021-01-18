Учасники ТКГ домовилися про поновлення газопостачання до Мар'їнки

Учасники ТКГ домовилися про поновлення газопостачання до Мар'їнки

Укрінформ
На засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар’їнки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні української делегації для участі у ТКГ у Фейсбуці.

"Позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості по відновленню газопостачання до Мар’їнки, яке було досягнуто завдяки активному сприянню Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка", - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що в понеділок відбулося засідання Підгрупи з безпеки.

"Основні зусилля Української делегації спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню, і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час Паризького саміту: розведення сил та засобів, розмінування ділянок місцевості, тощо. Російська сторона наполягає на «...вдосконаленні координаційного механізму попередження порушень режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

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Українська делегація запропонувала почати вдосконалення з наступних актуальних питань: недопущення порушення режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців, зокрема, 11 січня; сприяння проведенню інфраструктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.

У делегації додають, що зазначені питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня.

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