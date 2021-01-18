У ЗСУ за добу - 23 нові випадки COVID-19

Станом на ранок 18 січня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 804 людини, за минулу добу виявлені 23 нові випадки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 18 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 804 особи. За минулу добу зареєстровано 23 нових випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

До закладів охорони здоров’я госпіталізовані троє людей.

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Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 14 тис. 158 людей, летальних випадків – 38.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 млн 163 тис. 716 випадків COVID-19, з них за добу - 3 тис. 034.