Під Широкиним окупанти стріляли з протитанкових гранатометів

Протягом поточної доби, 17 січня, на переважній кількості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.