В українській армії - 55 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 15 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 841 особа. За минулу добу зареєстровано 55 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 15 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 841 особа. За минулу добу зареєстровано 55 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я наразі госпіталізовано 11 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 44 особи, на ізоляції - 21 особа.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало – 13975 осіб, летальних випадків – 38, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб.