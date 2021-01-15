Повна бойова готовність: на кораблях ВМС проходять навчання

Команди кораблів, катерів та суден флотилії ВМС ЗС України відпрацьовують заходи з приведення їх до бойової готовності «повна».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

"Особлива увага прикута до практичних занять, що забезпечують підвищення рівня бойової готовності всіх частин та підрозділів національного флоту. Зокрема, на кораблях, катерах та суднах флотилії ВМС ЗС України відпрацьовують заходи з приведення їх у бойову готовність «повна», - йдеться у повідомленні.

На кораблях, катерах та суднах флотилії ВМС ЗС України відпрацьовують заходи з приведення їх у бойову готовність «Повна» / Фото: АрміяInform

За словами помічника командира фрегата «Гетьман Сагайдачний», на кораблі теж відбулись інтенсивні тренування особового складу з підготовки флагмана флоту до бою та походу. Зокрема, бойові розрахунки тренувалися діяти за штатним розписом: готувались до застосування зброї й технічних засобів, перевірено мінно-торпедне, зенітне, ракетне та артилерійське озброєння, засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) корабля, штурманське обладнання, головні двигуни та дизель-генератори.

Практичні заняття відбуваються у кожній бойовій частині, в тому числі відпрацьовують елементи замірювання гідрології моря, здійснюють заходи із завантаження комплектів зенітних ракетних та артилерійських боєприпасів на борт корабля, протипідводно-диверсійної оборони і тренування зі штурманського прокладання курсу та забезпечення навігаційної безпеки плавання кораблів.

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Крім того, перевірено злагодженість дій гідроакустичних корабельних бойових розрахунків та аварійно-рятувальних партій у питаннях боротьби за живучість корабля й захисту від застосування зброї масового ураження.

Відбувалися тренування зі штурманського прокладання курсу, забезпечення навігаційної безпеки плавання, проходження вузини й вихід в море з пункту базування, визначення розрахунків щодо розходження з цілями у визначеному морському районі тощо.