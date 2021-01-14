В українській армії за добу - 92 випадки коронавірусу

Станом на ранок 14 січня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 933 особи. За останню добу захворювання виявили ще у 92 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 14 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 933 особи. За минулу добу зареєстровано 92 нові випадки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я наразі госпіталізовано 22 особи, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 70 осіб, на ізоляції - 23 особи.

Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали – 13 828 осіб, летальних випадків – 38.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 13 січня, виявили 7 925 нових випадків COVID-19, померли 162 особи.

Фото: ДПСУ